أرتيتا يُعلن تشكيل أرسنال لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق أرسنال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره وست هام بملعب لندن الأولمبي، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الألماني كاي هافيرتز تشكيل أرسنال أمام وست هام، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب بوكايو ساكا وليونادرو تروسارد.

ودفع أرتيتا بالثلاثي: ديكلان رايس، جورجينيو، ومارتن أوديجارد في وسط ملعب الجانرز أمام المطارق.

يحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز الرابع عشر وفي رصيده 15 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - ليونادرو تروسارد.