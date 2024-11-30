محافظ المنوفية يستقبل قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن

استقبل محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، ضمن الزيارة الثانية لسلسلة الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها بمختلف المحافظات لتقديم مبادرات خدمية وتنموية.

وكانت أولى محطات الزيارة داخل المحافظة مستشفى شبين الكوم التعليمي ، وفي إطار العمل المتواصل بين حزب مستقبل وطن ومؤسسات الدولة التنفيذية في كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي، حرص الحزب على التبرع بجناح عناية مركزة يضم ١٠ آسرة عناية بأجهزة المونيتور ، لتكون بذلك إضافة مهمة للقطاع الصحي في محافظة المنوفية ، تيسيرا على الأسر والمواطنين وتخفيفا للأعباء عنهم.

يأتي ذلك ضمن الزيارة الميدانية للمحافظات، حيث قامت قيادات الحزب بزيارة محافظة المنوفية، لإطلاق عدد من المبادرات الصحية والخدمية والتنموية للمواطنين، وعقد لقاءات تنظيمية مع أعضاء الحزب بالمحافظة.