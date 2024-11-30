أغذية ضرورية لإبطاء الشيخوخة بالدماغ.. تعرف عليها

يتغير الدماغ على مر السنين أكثر من أي جزء آخر من أجزاء الجسم، ويمر الدماغ بعدة مراحل منذ الأسبوع الثالث من الحمل وحتى الوفاة يمر الدماغ في الكثير من المراحل، إلا أن نهاية هذه المراحل هي شيخوخة الدماغ.

وتعد هذه المرحلة أمرا حتميا يواجهه الجميع في النهاية، وتؤثر شيخوخة الدماغ تؤثر على كل شخص بشكل مختلف عن الآخر، وتلعب العديد من العوامل دورا مهما في ذلك، ومنها صحة الشخص العامة، والأمراض التي يعاني منها، ونظام الحياة والسلوكيات التي يتبعها. ولكن ما هي شيخوخة الدماغ الطبيعية .

وكشفت أخصائية التغذية الروسية ماريا موخينا بعض المواد الغذائية التي تساعد على إبطاء شيخوخة الدماغ.

وقالت موخينا في مقابلة على قناة "موسكو 24" التلفزيونية:"يجب على كبار السن تناول أغذية، مثل الأسماك والكركم والشوكولاتة والماتشا، فهي تساعد على إبطاء شيخوخة الدماغ وتحافظ على صحته".

أضافت:"الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تحسن الوظائف الإدراكية، ولها خصائص مضادة للالتهابات".

وأشارت إلى أن سمك السلمون والأسماك الغنية بالدهون المفيدة تعتبر من الأطعمة الضرورية لصحة الدماغ، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، وتناولها بانتظام يحسّن الذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بالخرف، وينصح بتناول 100 إلى 150 غ منها يوميا".

كما تنصح بتناول 30-50 غ من الشوكولاتة الداكنة يوميا، وأشارت إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحسّن الحالة المزاجية والوظائف الإدراكية وتساعد على التركيز.

وكان الطبيب وأخصائي التغذية الروسي، أليكسي كابانوف قد أشار أيضا إلى أن شاي الماتشا له العديد من الخصائص المفيدة للجسم، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تحسن صحة الجهاز الهضمي والعصبي.