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السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الثلاثاء .. اجتماع تنظيمي للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

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أعلنت نقابة الصحفيين عن عقد اجتماع موسع للزملاء الراغبين في الانضمام إلى اللجان التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر العام السادس، وذلك في تمام الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، الموافق 3 ديسمبر 2024، بمقر النقابة.

 

يشارك في الاجتماع ممثلون عن مجلس النقابة والأمانة العامة للمؤتمر، لمناقشة خطة العمل الخاصة بتنظيم وتحضير المؤتمر، بما يضمن ظهوره بصورة مشرفة تعكس مكانة الجماعة الصحفية ونقابة الصحفيين المصريين.
 

كانت النقابة قد فتحت باب الانضمام للجان، حيث سجل عشرات الزملاء أسماءهم، وما زالت تستقبل طلبات الانضمام عبر واتساب على الرقم: 01099744659.

أعلنت نقابة الصحفيين عن عقد اجتماع موسع للزملاء الراغبين في الانضمام إلى اللجان التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر العام السادس وذلك في تمام الثالثة عصر الثلاثاء المقبل الموافق 3 ديسمبر 2024 بمقر النقابة