زد يقسو على حرس الحدود في الشوط الأول

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد على ضيفه حرس الحدود بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد السلام في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سيطر زد على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكانت له أكثر من فرصة تهديفية على مرمى حرس الحدود.

أهداف مباراة زد ضد حرس الحدود

افتتح عبدالرحمن البانوبي التسجيل في الدقيقة 16 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد شادي حسين كرة أرضية ارتطمت في القائم في الدقيقة 23.

وعزز مصطفى زيكو تقدم زد بهدف ثان في الدقيقة 42، بتسديدة أرضية من انفراده من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من زميله شادي حسين.

بدأ فريق زد مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم، بتعادل سلبي مع الجونة، قبل أن يخسر بهدف للا شيء أمام الأهلي في الجولة الثانية، ثم تعادل سلبيًا مع مودرن سبورت.

يحتل زد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز وفي رصيده نقطتين، بينما يتذيل حرس الحدود الترتيب بنقطة واحدة.