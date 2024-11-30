ياسر فرج : معظم الستات قبل الزواج شيء وبعده شيء آخر

كشف الفنان ياسر فرج عن الدروس المستفادة له من مرروه بأكثر من تجربة زواج وقال فرج في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : بالنسبة لي علي المستوي الشخصي تعلمت أن معظم الستات يفكرن بمشاعرهن فقط، وهي التي تقودهن، فقبل الدخول لأي تجربة زواج يشعرن أن لديهن قدرة على تحدي الظروف، لكن عندما ينزلن إلى أرض الواقع، ويخوضون التجربة يتغيرن كثيراً، وتتغير معهن تصوراتهن، وهذا يؤدي إلي المشاكل، وعدم استمرار الزواج.

وتابع: يشعرني إنها خذلتني، لأن عند الزواج من الشخص، ومعرفة ظروفه، وما يمر به، تكون داعمة له قبل الزواج، أما بعد الزواج، والعيش في الواقع، تنسحب، وهذا بالنسبة لي خذلان، وفي النهاية أري أن المرأة قبل الزواج شيء وبعد التجربة شيء آخر تماما.