بيت العائلة المصرية يشارك في حفل توزيع جائزة طه حسين الدولية للفكر

شارك بيت العائلة المصرية، ممثلًا في الأنبا إرميا الأسقف العام، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور محمد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، في فعاليات حفل توزيع جائزة طه حسين الدولية للفكر في دورتها الأولى ، والذى نظمته النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.



وأشادا الأنبا إرميا الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد الأمير بأهمية هذه الجوائز في دعم مسيرة الفكر والإبداع، مؤكدين أن هذه الفعالية تُسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على العقول المبدعة التي تُثري الحياة الثقافية وتدعم الهوية الوطنية، وتُسهم أيضا فى ترسيخ ثقافة صون التراث العربي العريق.



وأعربا عن خالص تقديرهما لجهود وزير الثقافة واتحاد كتاب مصر في تعزيز دور القوى الناعمة المصرية، والتي تمثل أحد الركائز الأساسية لإثراء الحياة الثقافية والفكرية على المستويات المحلية والعربية والدولية، وأنه من الضروري استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعكس اهتمام الدولة برعاية المبدعين وتقديرها لجهودهم، مما يعزز مكانة مصر كمنارة للفكر والإبداع في المنطقة والعالم.



شهد الحفل، الذي أُقيم على مسرح الهناجر، مجموعة من المبدعين والكتاب والاعلاميين، والشخصيات العامة.

ومُنحت جائزة "طه حسين الدولية للفكر" لكل من: "المؤرخ بيتر جران، أستاذ التاريخ المصري بجامعة تمبل الأمريكية- والدكتورة يمنى طريف الخولي، أستاذ فلسفة العلوم بكلية الآداب بجامعة القاهرة.