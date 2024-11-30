الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على أهداف في لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه شن هجمات على أهداف في لبنان في أعقاب ما وصفه بانتهاكات لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الجيش الإسرائيلي - في بيان - أنه قصف من الجو مركبة تحمل ذخيرة من ضمنها صواريخ وقذائف آر بي جي، وقوات تابعة لحزب الله اقتربت من مبانٍ تم تحديدها على أنها منشآت إرهابية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت منشآت إنتاج صواريخ تابعة لحزب الله في أقصى شمال الحدود.

وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله حيز التنفيذ الأربعاء الماضي وينص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يومًا على أن ينسحب مقاتلو حزب الله خلال تلك الفترة حوالي 40 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وكان الجيش البناني قد قال إن إسرائيل أقدمت على خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عدة مرات منذ دخوله حيز التنفيذ.

وعلى صعيد آخر، آثار وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، جدلًا واسعًا في إسرائيل خلال مقابلة تلفزيونية اليوم /السبت/ حيث قال "نحن نتجه نحو الضم والتطهير العرقي في قطاع غزة".

وأوضح يعلون -وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية - أن "الطريق الذي نقوده حاليًا يتضمن احتلالًا وضمًا وتطهيرًا عرقيًا. انظروا إلى شمال غزة - الترحيل مهما كان الاسم - مع إقامة مستوطنات يهودية هذه هي الحقيقة وإذا نظرتم إلى الاستطلاعات، نجد أن 70% من الجمهور، وأحيانًا أكثر، يؤيدون رؤية دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، مع فصل، لا يمكننا تجاهل ذلك، من يقودوننا الآن يسحبوننا نحو دمار لا مفر منه".

يُذكر أن يعلون كان قد انتقد الحكومة الإسرائيلية مرارًا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحرب تستمر دون رؤية واضحة أو نهاية قريبة.