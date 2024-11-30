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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"سكاي نيوز": الجماعات المسلحة أصبحت على بعد 15 كم من مركز مدينة حماة

جماعات مسلحة
جماعات مسلحة
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أصبحت الجماعات المسلحة على بعد 15 كم فقط من مركز مدينة حماة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان،  سيطرة الجماعات المسلحة على 14 قرية وبلدة في ريف حماة خلال الساعات القليلة الماضية.

بينما تتوقع دمشق وصول عتاد عسكري روسي جديد إلى قاعدة حميميم الجوية خلال 72 ساعة، وفق ما أفادت "رويترز".

كما أعلنت الجماعات المسلحة عن السيطرة على حلفايا وصوران وطيبة الإمام ومحردة بريف حماة، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

فيما أعلنت الحكومة السورية عن خروج مركز هاتف خان الوزير في حلب من الخدمة إثر الهجمات الإرهابية عليه، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية في نبأ عاجل.

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