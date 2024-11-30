ياسر فرج لـ "البوابة نيوز": رجوعي للفن من تاني مبقاش سهل

كشف الفنان ياسر فرج عن أسباب غيابه عن التمثيل طوال السنوات طويلة، قائلا: "منذ فترة طويلة وجدت كثيرا من الناس يسألونني عن أسباب غيابي وابتعادي عن الفن، ولماذا كل هذا الاختفاء، وعندما أسير في الشوارع يتساءلون كثيراً.

وأضاف “فرج” في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": وخلال الفترة الماضية قمت بكثير من المحاولات للعودة، لكنني تفاجأت بأن الرجوع ليس شيئا سهلا علي الإطلاق بل إنه أصبح صعبا للغاية.

وأوضح علي عكس زمان، فكنا نجد فنانين اختفوا، ثم عادوا مرة أخرى، مثل: فتحي عبد الوهاب، ياسر جلال، طارق لطفي، وبالنسبة لي فقد ابتعدت فترة طويلة، بسبب مرض زوجتي ووفاتها، وفي هذه الفترة ظهر أناس جدد كثيرون.

ووجه رسالة للقائمين على المنظومة الفنية في مصر: أنا ومثلي كثيرون يستحقون فرصة، لكي نتواجد علي الساحة مرة أخرى.