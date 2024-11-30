مالكوم يعود إلى تشكيل الهلال أمام الشباب في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشباب، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الهلال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الشباب بملعب استاد نادي الشباب، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

عاد البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا إلى تشكيل الهلال الأساسي في مواجهة الشباب، ليقود الهجوم رفقة الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

وكان قطار الهلال تعطل في الجولة الماضية في الدوري السعودي، بعدما خسر من الخليج بثلاثية مقابل هدفين.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الخامس وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الشباب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: محمد كنو - ميلينكوفيتش سافيتش - محمد القحطاني

وفي الهجوم: مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.