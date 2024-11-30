محلل سياسي: إسرائيل تستمر في خرق الهدنة بلبنان واللجنة الخماسية تغض الطرف

قال علي يحيى، الكاتب والمحلل السياسي، إنه بلاك شك اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، لا زالت اتفاقية هشة حتى اللحظة، وهشاشة الاتفاقية تسمح للاحتلال الإسرائيلي في التمادي في التعدي يوميًا على السيادة اللبنانية، سواء من خلال الاختراقات الجوية وتنفيذ هجمات جوية، بينما تتقدم الدبابات الإسرائيلية إلى نقاط لم تستطع التقدم إليها خلال فترة المواجهات مع حزب الله.

وأضاف «يحيى» خلال مداخلة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصادر مقربة من المقاومة اللبنانية تقول إنها اليوم ستحاول احترام وقف إطلاق النار، وستعطي الأمان والدعم إلى الجيش اللبناني ليفرض سيادته على الحافة الحدودية، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني حتى اللحظة لم يتخذ إجراءات ميدانية، إنما يعمل على تعداد الخروقات لتقديم شكوى إلى اللجنة الخماسية.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أن اللجنة الخماسية كان يفترض عليها متابعة الخروقات وإيقافها من الطرفين، ولكنها حتى الأن تعمل في اتجاه واحد، ما يثير القلق من هذه الاتفاق، ومدى قدرة حزب الله على الصبر على هذه الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة.