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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات ومقتل 5 من عناصرها بأسوان

المضبوطات
المضبوطات
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 وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تشكيل عناصر إجرامية شديدة الخطورة بؤرة للإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة جبلية بأسوان.

وجرى استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وحال أستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية.

وأسفر تعامل قوات الأمن معهم عن مقتلهم وضٌبط بحوزتهم (95 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "75 كيلو  جرام بانجو  - 10 كيلو جرام آيس - 10 كيلو جرام حشيش" – 10 أسلحة نارية " 5 بنادق آلية وخرطوش - 5 فرد محلى " ) .
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن المركزى بأسوان تبادل لإطلاق النيران مع الأمن وزارة الداخلية