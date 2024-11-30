تفاصيل القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات ومقتل 5 من عناصرها بأسوان

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تشكيل عناصر إجرامية شديدة الخطورة بؤرة للإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة جبلية بأسوان.
وجرى استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وحال أستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية.
وأسفر تعامل قوات الأمن معهم عن مقتلهم وضٌبط بحوزتهم (95 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "75 كيلو جرام بانجو - 10 كيلو جرام آيس - 10 كيلو جرام حشيش" – 10 أسلحة نارية " 5 بنادق آلية وخرطوش - 5 فرد محلى " ) .
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.