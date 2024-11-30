محافظ البحيرة ووزير الشباب والرياضة يتفقدان مركز شباب جواد حسني

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، بمركز شباب جواد حسني بأبو حمص، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، واللواء مدحت الزغد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ورحبت محافظ البحيرة بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، مشيرة إلى التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الشباب والرياضة في جميع المجالات، سواء الرياضية أو التوعوية أو الثقافية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى مستهل الزيارة قامت الدكتورة جاكلين عازر والدكتور أشرف صبحى بتفقد مركز شباب جواد حسني بأبو حمص، أحد مشروعات "حياة كريمة"، حيث تضم محافظة البحيرة 168 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية.

وتفقد الوزير والمحافظ معرض المنتجات الحرفية اليدوية الذي نظمته إدارة تمكين الشباب، بالإضافة إلى المعرض الفني الذي ضم أعمال الرسم والتلوين التي أبدع فيها طلائع المركز ودورة تدريبية بعنوان "تنمية مهارات سفراء مشواري"، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في مختلف المجالات الحياتية والعملية.

وشهدت محافظ البحيرة ووزير الشباب والرياضة المباراة النهائية لختام دوري مراكز شباب قرى "حياة كريمة" لكرة القدم، التي أُقيمت بمركز شباب جواد حسني بين فريقي مركزي شباب "الجرادات" و"بطورس" والتي انتهت بحصد فريق مركز شباب الجرادات للبطولة بالفوز بثلاثة أهداف إلى هدف خلال الشوطين الاضافيين، عقب انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقاما بتسليم كأس البطولة وتوزيع الميداليات على فريق الجرادات الفائز بالبطولة والميداليات للفريق الثاني.

يُذكر أن الدوري شهد مشاركة نحو 400 لاعب من مراكز شباب القرى التابعة للمبادرة.

وأشادت محافظ البحيرة بالتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تطوير المنشآت الرياضية، باعتبار أن الشباب هو أحد أهم المشاريع التي تستثمر فيها الدولة لصالح الوطن، مع توفير كل الدعم لتطوير المنظومة الرياضية وتأهيل الشباب وإعداد الأبطال.

و أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بتواجد وزير الشباب والرياضة لإطلاق عدد من الفعاليات بمركز شباب جواد حسني، تقديرًا لحجم المركز الذي تم تجهيزه بكافة الإمكانيات التي تساعد على إقامة الأنشطة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير خدمات رياضية وترفيهية لكل مركز ومدينة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية، مشددًا على التزام الدولة بتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية. كما أشار إلى استمرار دعم الوزارة لمراكز الشباب ووجه بإعادة تحسين أرضية ملعب مركز جواد حسني، بما يضمن استدامة الأنشطة الرياضية.

كما اشار إلى دعم الوزارة المستمر للشباب المصري. وقدم الشكر لمحافظ البحيرة وللفريق الفائز في الدوري، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود والتنسيق المستمر بين الوزارة ومحافظة البحيرة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تطوير مراكز الشباب، وتعزيز مهارات الشباب، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري.