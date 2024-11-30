السيسي: تعزيز الدعم المصري للجابون في القطاع الصحي والتعاون بمجالات الزراعة والطاقة

قال الرئيس السيسي:" اتفقنا مع الرئيس الجابوني حول على تعزيز الدعم المصري للجابون في القطاع الصحي، وإتاحة المجال للاستفادة من الدواء المصري في السوق الجابونية، كما أكدنا أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة، والصناعة والنقل وفي بناء قدرات الكوادر الجابونية".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الجابون بقصر الاتحادية:" كما اتفقنا على أولوية لتشمل تشييد طرق جديدة، وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية في الجابون بمجالات الكهرباء والصرف الصحى بهدف دعم جهود التنمية في دولة الجابون".

ورحب الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباحثات مع نظيره الجابوني، بالرئيس الجابوني والوفد المرافق له، كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلده ونجاح الاستحقاق في الاستفتاء على الدستور.

وثمن الرئيس السيسي العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسي إلى اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في الجابون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بقصر الاتحادية.