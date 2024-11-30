ياسر فرج: "لما وقعت كل اللي حوليا ظهروا على حقيقتهم"| خاص

قال الفنان ياسر فرج، إن هناك الكثير من الأمور تغيرت في حساباته وقام بفلترة الكثير من حوله خاصة في فترة غيابه عن الفن وبعد وفاة زوجته.

وأضاف فرج في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”:" للأسف الشديد من بعد وفاة زوجتي، وخلال فترة غيابي عن الفن، وجدت أن كل الأشخاص الذين حولي طلعوا عكس توقعاتي، والصورة التي رسمتها لهم، باستثناء اثنين أو ثلاثة من أصدقائي و معارفي، وكل من حولي"

وتابع:" هؤلاء الأشخاص القلائل من خارج الوسط الفني، وهم الذين كانوا سنداً لي طوال الفترة الماضية الصعبة، وبصراحة عندما وقعت ظهرت كل الأقنعة، والجميع خذلني".

وأردف:" لا أريد المبالغة، ولكن وحياة أولادي كل يوم أعيشه أصعب من الذي قبله، ومن أصعب اللحظات التي مرت بي مرحلة مرض زوجتي ووفاتها، وبعد رحليها بفترة أيضاً نفس درجة الصعوبة، لأننا كبيت وأسرة كنا نتأهل لكي نعيش من غير زوجة وأم".