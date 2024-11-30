ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ياسر فرج: "لما وقعت كل اللي حوليا ظهروا على حقيقتهم"| خاص

الفنان ياسر فرج
الفنان ياسر فرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الفنان ياسر فرج، إن هناك الكثير من الأمور تغيرت في حساباته وقام بفلترة الكثير من حوله خاصة في فترة غيابه عن الفن وبعد وفاة زوجته.

 وأضاف فرج في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”:" للأسف الشديد من بعد وفاة زوجتي، وخلال فترة غيابي عن الفن، وجدت أن كل الأشخاص الذين حولي طلعوا عكس توقعاتي، والصورة التي رسمتها لهم، باستثناء اثنين أو ثلاثة من أصدقائي و معارفي، وكل من حولي" 

وتابع:" هؤلاء الأشخاص القلائل من خارج الوسط الفني، وهم الذين كانوا سنداً لي طوال الفترة الماضية الصعبة، وبصراحة عندما وقعت ظهرت كل الأقنعة، والجميع خذلني".

وأردف:" لا أريد المبالغة، ولكن وحياة أولادي كل يوم أعيشه أصعب من الذي قبله، ومن أصعب اللحظات التي مرت بي مرحلة مرض زوجتي ووفاتها، وبعد رحليها بفترة أيضاً نفس درجة الصعوبة، لأننا كبيت وأسرة كنا نتأهل لكي نعيش من غير زوجة وأم".

ياسر فرج البوابة نيوز عندما وقعت ظهرت كل الأقنعة والجميع خذلني كل يوم أعيشه أصعب من الذي قبله