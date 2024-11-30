"حاوريني يا كيكي" مسرحية جديدة تجمع دينا الشربيني مع هالة صدقي و رانيا يوسف

يستعد الثلاثي دينا الشربيني وهالة صدقي ورانيا يوسف لتقديم عرض مسرحي بعنوان “حاوريني يا كيكي" بالسعودية يوم 4 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح "محمد العلي"، وهو العرض الذي يستمر حتى 8 ديسمبر.

ومن جانبها عبرت بتول عرفة مخرجة العرض عن سعادتها بالعودة من جديد للجمهور السعودي والمشاركة في موسم الرياض من خلال "حاوريني يا كيكي"، مؤكدة أن العمل لايت كوميدي ويضم عدد من الاستعراضات والأغاني التي تعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين والملحن كريم عرفة.

مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقي، ورانيا يوسف، ويشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادى، والعرض من تأليف هاني الطمباري، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.