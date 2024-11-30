السيسي: تعزيز التعاون مع الجابون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية

قال الرئيس السيسي:" تباحثت مع الرئيس الجابوني حول الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، حيث اتفقنا على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري وتكثيف علاقات القطاع الخاص في البلدين".

وأضاف الرئيس السيسي:" كما اتفقنا على أولوية لتشمل تشييد طرق جديدة، وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية في الجابون في مجالات الكهرباء والصرف الصحي بهدف دعم جهود التنمية في دولة الجابون".

ورحب الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباحثات مع نظيره الجابوني، بالرئيس الجابوني والوفد المرافق له، كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلده ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور

وثمن الرئيس السيسي العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسي إلى اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بقصر الاتحادية.

