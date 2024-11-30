وزير البترول يتفقد عددا من مشروعات التنمية المجتمعية لدعم أهالي بورسعيد

خلال زيارته لمحافظة بورسعيد للاحتفال بتخريج اول دفعة من مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ، تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددا من مشروعات التنمية المجتمعية التي قدمها قطاع البترول وشركة إيني الإيطالية شريك حقل غاز ظهر لخدمة ودعم أهالي محافظة بورسعيد في مجالات الرعاية الصحية وتنمية مهارات الشباب.

وتفقد الوزير ومرافقوه المركز الطبي لصحة الاسرة ومركز التنمية الشبابية بالحي الاماراتي بالمحافظة، حيث اطلع علي الخدمات التي يقدمها المركز الطبي لتقديم خدمات رعاية صحية بجودة عالية للمواطنين، وكذلك خدمات مركز التنمية الشبابية لدعم النشء والشباب في المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية وتطوير المواهب

ضمت الجولة النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائبة نهى ذكى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والسادة أعضاء المجالس النيابية ببورسعيد النائب حسن عمار والنائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب والنائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ، كما شارك النائب إيهاب عبد العظيم و النائب محمد إسماعيل عضوا مجلس النواب ، ومن قيادات الوزارة و قطاع البترول المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول .