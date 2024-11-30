حزب "المصريين": مصر والجابون تمتلكان فرص واعدة للتعاون الاقتصادي

أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على زيارة رئيس الجابون الجنرال بريس أوليجي نجيما، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز دورها الريادي في القارة السمراء، مؤكدًا أن مصر تسعى دائمًا إلى توطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تتمتع بموارد اقتصادية غنية وإمكانات استثمارية واعدة مثل الجابون.

وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم السبت، إن هذه الزيارة تأتي في إطار سياسة مصر الخارجية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تعزيز التعاون بين دول القارة، مشيرًا إلى أن المباحثات التي جرت بين الرئيسين تضمنت التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن مصر والجابون تمتلكان فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبنية التحتية.

ونوه رئيس حزب ”المصريين“ إلى أهمية هذه الخطوة في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في وسط إفريقيا، ما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، مشيدًا بالحديث الذي دار بين الرئيسين حول سبل التعاون في مجالات أخرى مثل التعليم، والصحة، والاستثمار في الموارد الطبيعية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن هناك إمكانيات واعدة للتعاون في مجال السياحة البيئية، حيث تتميز الجابون بغاباتها الاستوائية ومتنزهاتها الطبيعية، مما يمكن أن يكون مجالًا مثمرًا لتبادل الخبرات السياحية مع مصر، مثنيًا على الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي لتوحيد الرؤى مع الدول الإفريقية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى قضايا دولية وإقليمية، مثل التغير المناخي، والأمن الغذائي، وتعزيز دور الاتحاد الإفريقي.

واختتم بتوجيه رسالة تقدير للرئيس السيسي على اهتمامه المستمر بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، معتبرًا أن هذا اللقاء يمثل خطوة جديدة في تعزيز التعاون بين مصر والجابون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ يدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور مصر في القارة الإفريقية، مشددًا على أن هذه العلاقات ليست مجرد علاقات اقتصادية، بل تمثل أيضًا روابط تاريخية وثقافية تعزز من وحدة القارة وتماسكها في مواجهة التحديات.

