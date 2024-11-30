خلال مؤتمر صحفي للسيسي مع رئيس الجابون: حريصون على تعزيز العلاقات بين البلدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا حريصون على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الجابون، وتحقيق التكامل في عدة مجالات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، نحن نقدر دور الجابون الحيوي في القضايا التي تهم القارة الأفريقية ومساعي تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأوضح، أن الجابون تخوض عملية انتقالية ناجحة تحقيقا لتطلعات شعبها في الديمقراطية.

كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الجابوني على إتمام الاستفتاء الدستوري الجديد كخطوة نحو استكمال العملية الديمقراطية، مؤكدًا أن مصر تقف دائما مع الجابون ومستعدة لتقديم الدعم لإنجاح المرحلة الانتقالية.