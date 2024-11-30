جلسة لتصفية الخلافات داخل مجلس إدارة اللجنة البارالمبية| خاص

كشف مصدر خاص، عن اجتماع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الأول برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، والمقرر له خلال الأيام المقبلة سيشهد جلسة لتصفية الخلافات داخل المجلس بعد نجاح عدد من أعضاء المجلس من خارج قائمة مجلس حسام الدين مصطفى.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” أن هناك عدد من الأسماء داخل المجلس بينها خلافات ويحاول رئيس اللجنة البارالمبية تصفية الأجواء بينهم حتي لا يتاثر العمل داخل المجلس

واحتفظ الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بمنصبه بعد فوزه في انتخابات مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2024-2028، والتي جرت اليوم الجمعة.

وحصل الدكتور حسام الدين مصطفى على 7 أصوات، مقابل 6 لمنافسه الدكتور أحمد عوين.

و حسمت المهندسة أمل مبدى منصب نائب الرئيس بعد حصولها على 9 أصوات، مقابل 4 لمنافسها الدكتور أحمد آدم.

وفاز الدكتور أشرف العجيلي بمنصب أمين الصندوق بعد حصوله على 8 أصوات، مقابل 5 لمنافسه عماد رمضان.

وفاز بمقاعد العضوية: إبراهيم أمين، و إيهاب حسنين، ومحمد يحيى يوسف، ورامي عبد الحميد.