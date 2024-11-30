"الاتحاد" يستعد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والاعداد للمؤتمر العام للحزب

عقدت حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، اجتماعا دوريا، لبحث استعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية القادمة، بحضور نائبا رئيس الحزب محمد الشورى ومحمد أمين، وأدار الاجتماع الأمين العام محمد أبو شامة، الذي استهل الاجتماع بالتأكيد على تضامن الحزب واعضاءه مع الشعب الفلسطيني في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يوافق ذكرى قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين سنة ١٩٤٧، مناشدا المجتمع الدولي لإغاثة أهالي قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للنازحين، وممارسة الضغوط على دولة الاحتلال لإقرار وقف فوري لإطلاق النار.

وشارك في الاجتماع كل من عامر أبو زيد امين محافظة سوهاج وعماد غنيم أمين الشباب ومحمود ناجي أمين محافظة المنوفية وشيماء عبد الرسول أمين مساعد محافظة الإسكندرية وكريم العمدة أمين اللجنة الاقتصادية.

وناقش أعضاء الأمانة العامة للحزب خطط الامانات الفرعية على مستوى المحافظات، وتوسعات الحزب المستقبلية، وافتتاح عدد من المقرات الجديدة في الشرقية والمنيا ومطروح.

كما اعتمد اجتماع الأمانة اجندة الصالون السياسي للحزب والذي يتضمن عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام داخليا وخارجيا، وفي مقدمتها قانون الايجار القديم وغلاء الأسعار والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري، وكذلك مدى تقبل الشارع السياسي لعودة الاخوان بعد ما اثير حول قوائم الإرهاب، وعلى المستوى الإقليمي مناقشة التصعيد في الشرق الأوسط ومستقبل المنطقة بعد الهدنة في لبنان والتصعيد الخطير في سوريا.