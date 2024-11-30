حياة كريمة.. وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يشهدان نهائي دوري مراكز الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي أقيمت بين فريق الجرادات وفريق بطورس، بمركز شباب جواد حسني، بحضور قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود المبذولة لتنظيم هذا الدوري، مؤكدًا أن هذه البطولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير الرياضة المجتمعية وإتاحة الفرص أمام الشباب في مختلف المناطق لممارسة الرياضة والمشاركة في الأنشطة الرياضية.

كما أكد الوزير على أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تُعد مشروعًا وطنيًا رائدًا، والتي تحظي بدعم واهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اجل احداث نقلة نوعية في تحسين مستوى المعيشة والتنمية الشاملة في القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى دور المبادرة الكبير في دعم البنية التحتية لمراكز الشباب في مختلف المحافظات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، ان دوري مراكز الشباب لقرى حياة كريمة، يمثل منصة لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتعزيز الروح الرياضية في المناطق المختلفة، ويتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية التي ترتكز على تمكين الشباب وتنميتهم على كافة المستويات، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا الدوري يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المتكاملة في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة لدعم الأنشطة الرياضية على مستوى المحافظة.

وأضافت: "اقامة البطولات الرياضية مثل دوري مراكز الشباب القانوني تُعد وسيلة هامة لتحفيز الشباب وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، كما تسهم في تحقيق الدمج المجتمعي واكتشاف القدرات المتميزة بين شباب القرى".

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور أشرف صبحي والدكتورة جاكلين عازر بتسليم كأس البطولة والميداليات لفريق الجرادات، بعد تغلبهم في المباراة النهائية، معربين عن تقديرهما لكافة المشاركين والمنظمين على نجاح هذه النسخة المميزة من الدوري.

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة بجولة تفقدية في مركز شباب جواد حسني، حيث تابعا الخدمات المقدمة للمركز للشباب ومرتادي المركز.