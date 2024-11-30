عاطف الأهل: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيتعرض لاختبارات عديدة

قال عاطف الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مجمل هو اتفاق إيجابي، لكنه سيتعرض لاختبارات عديدة خلال الشهرين المقبلين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بعض بنود قرار 1701 والمسائل المتعلقة بتخطيط الحدود، لأن هناك مشكلة قائمة بين إسرائيل ولبنان في 13 موقعا على الحدود.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاتفاق ارتبط بخطاب ضمان مع الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بأنها أعطت لها السماح بالتحرك عندما تستشعر أي تهديد يواجهها من حزب الله، كما يعطيها الفرصة بأن واشنطن تمنع إصدار أي قرار يؤيد قيام أي دولة فلسطينية.

وتابع: «نتنياهو نفسه قال: إن الاتفاق يؤمن إمكانيات إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني كما أنه سيسمح بإعادة استكمال تخزين الأسلحة الإسرائيلية خلال فترة الهدنة، كما أن تهديد نتنياهو للرئيس السوري أدى لتحرك في داخل سوريا متمثل في جبهة أحرار الشام حيث تحركت ضد الجيش السوري».