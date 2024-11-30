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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: مستعدون لتقديم كل الدعم للجابون خلال المرحلة الانتقالية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى عقب المباحثات مع نظيره الجابوني، بالرئيس الجابونى والوفد المرافق له، كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلده ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور.

وثمن الرئيس السيسى العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسى على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

وأجريت للرئيس الجابوني مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقي السلاميين الجمهوريين لمصر  والجابون كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي