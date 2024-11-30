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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ياسر فرج: "مدخلش بيتي مليم واحد من التمثيل طوال فترة مرض زوجتي"

الفنان ياسر فرج
الفنان ياسر فرج
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كشف الفنان ياسر فرج عن المهنة الأخرى التي يمتهنها بسبب غيابه  عن مجال الفن طوال السنوات الماضية.

 وقال فرج في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”:" خلال السنوات الماضية كانت زوجتي مريضة بالسرطان، وكنت أمُكث معها طوال الوقت، إلى أن توفاها الله، وخلال هذه المدة لم أحصل على مليم واحد من الفن، وظللت كذلك على مدار سبع سنوات، ولم أبخل على زوجتي وأم أولادي بجنيه واحد، وصرفت كل ما املكه طوال فترة مرضها".

وأضاف:" في تلك الفترة لم تكن لدي فرصة للتفكير في الفن، ولا في دخل إضافي، ولا أي شيء، لأني كنت مضغوطا للغاية، وحتى بعد وفاتها، أعيش مستورا والحمد لله؛ حيث إنني أمتلك شركة إعلانات صغيرة".

 

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