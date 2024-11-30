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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفاجأة مدوية.. برشلونة يتعثر للمرة الثالثة على التوالي بالدوري الإسباني

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني بمفاجأة مدوية، حيث تمكن فريق لاس بالماس من الفوز 2-1 على برشلونة في مباراة مثيرة.

افتتح ساندرو راميريز التسجيل لفريق لاس بالماس في الدقيقة 49، وأضاف فابيو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 67.

 بينما سجل رافينيا هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 61، لكن ذلك لم يكن كافيا لتعويض تأخر الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة خسر من ريال سوسيداد بهدف للا شيء، ثم تعادل مع سيلتا فيجو 2-2، قبل أن يخسر من لاس بالماس بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز، يحقق لاس بالماس انتصار مهم في مسيرته بالدوري الإسباني، بينما يتعرض برشلونة لخسارة غير متوقعة في منافسته على صدارة الترتيب.

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