دعم البحث العلمي والابتكار.. وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة السويس.



وأشاد الدكتور ايمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، موجهًا بضرورة استمرار تنفيذ المبادرة، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وثمن الوزير جهود الجامعات في تنفيذ مبادرة "تمكين" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، مشيرًا إلى أهمية تكثيف العمل لتقديم الخدمات المتكاملة لهؤلاء الطلاب، وتنظيم الفعاليات والمُلتقيات القمية المختلفة، وكذلك تكثيف التعاون مع المؤسسات والجهات الشريكة المحلية والدولية؛ لضمان تقديم الدعم والرعاية لهم، لافتًا إلى تنظيم احتفالية دولية كُبرى بنهاية المرحلة الأخيرة للمبادرة في الإقليم السابع بمدينة الأقصر بمشاركة دولية واسعة في ديسمبر القادم.

وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة داعمة للابتكار والبحث العلمي، حيث تدعم تحويل الأبحاث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المجتمعي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية استفادة الجامعات من مخرجات البحث العلمي للخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس، للمُساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، حيث يُتيح العديد من مصادر المعلومات المعرفية والتعليمية والبحثية الموثقة من أكبر دور نشر على مستوى العالم والتي تتناسب مع كل الفئات العمرية والتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشاد الوزير بنجاح تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة حقيقية تساهم في صقل مهارات الطلاب القيادية وتشجعهم على العمل المؤسسي.

وأثنى الوزير على إدراج 27 جامعة مصرية في أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، وتواجد 4 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.



واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر نوفمبر، ومنها زيارة الدكتور أيمن عاشور لدولة ألمانيا الاتحادية، واشتملت الزيارة على تفقد العديد من المراكز الألمانية الجامعية الرائدة في تشخيص وعلاج الأورام، وعقد عدة لقاءات مع قيادات المراكز الجامعية، وزيارة كُبرى الشركات الألمانية في مجال الرعاية الصحية، وعلى رأسها شركة سيمنز هيلثنيرز، وتفقد المصانع الرئيسية للشركة، وكذلك تفقد شركة Drager المُتخصصة في التجهيزات الطبية لغرف العمليات والرعاية المُركزة، وزيارة المستشفى الجامعي لجامعة فرايبورج، وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على التعاون بين المعهد القومي للأورام ومركز فرايبورج الجامعي للأورام برعاية شركة سيمنز هيلثينيرز؛ لتطوير قطاع الأورام الجامعي بمصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية جامعة القاهرة بمناسبة اليوبيل الذهبي لخريجي كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جامعة الوادي الجديد، بمدينة الخارجة، واستمع سيادته إلى عرض تفصيلي حول كليات وإمكانيات الجامعة فضلًا عن الاطلاع على الأعمال الإنشائية الجارية بالجامعة.

وحظى جناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي عقب افتتاح سيادته للنسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 24.

وافتتح الدكتور أيمن عاشور فعاليات المؤتمر الدولي السابع الذي نظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي أقيم تحت شعار "جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي".

وشارك الدكتور أيمن عاشور في فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصري، برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقام الوزير بتفقد أجنحة المراكز البحثية المُشاركة في المعرض.

وعقد الدكتور أيمن عاشور لقاءً مُوسعًا مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي؛ لبحث التعاون في تنظيم المؤتمرات والورش العلمية المشتركة، وتطوير معايير ضمان الجودة بالتعليم العالي، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وإطلاق مبادرات بيئية تعليمية وبحثية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي بالبلدين، فضلًا عن مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا؛ لبحث تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بقطاعي الصناعة والنقل.

وعقد الوزير اجتماعًا مشتركًا مع وزير العمل، لبحث آليات تطوير الجامعة العمالية، وبحث الاجتماع تشكيل لجنة للوقوف على مستوى الجامعة بفروعها المختلفة وتقييمها، وبحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وربطها بسوق العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والمعامل، والتدريب العملي، للارتقاء بمستوى الخريجين.

وعقد وزير التعليم العالي اجتماعًا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، وبحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدعم المشروعين وإدارتهما وتعظيم الاستفادة من مردودها، واستكمال أعمال الإنشاءات المطلوبة، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات العالمية المرموقة؛ لضمان مواكبة المعايير العالمية للخدمة التعليمية والبحثية.

وشهد الدكتور أيمن عاشور الاحتفال بإطلاق مبادرة "تمكين"، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور منشآت وتجهيزات المدينة الطبية بجامعة عين شمس التي تضم 9 مستشفيات و6 مراكز متخصصة ومجمع محارق للنفايات الطبية، وقد بلغت تكلفة المشروعات بالمدينة الطبية منذ بدء العمل في عام 2015 نحو 10 مليارات جنيه.

وشهد الوزير احتفالية الذكرى الـ75 لهيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت"، وافتتاح ندوة "من المختبر إلى السوق"، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت بمناسبة الاحتفالية، كما تم تكريم الحاصلين على منح هيئة فولبرايت.

1000439391

1000439397

1000439400

1000439394

1000439388