تكريم الفنان فوزي مرسي في معرض "كاريكاتونس" بالفيوم

السبت 30/نوفمبر/2024 - 05:16 م

كرم معرض كاريكاتونس في نسخته الرابعة، الزميل الفنان فوزي مرسي رسام الكاريكاتير بمجلة أكتوبر والأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، وذلك على مساهمته المتميزة في خدمة مجتمع الكاريكاتير المصري، وتقديرًا لجهوده في الحفاظ على هذا الفن الحيوي وتطويره، جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح مسابقة الكاريكاتير الدولية "كاريكاتونس 2024"، والتي أقيمت بمركز الفيوم للفنون، بقرية تونس بمحافظة الفيوم.

قدم أحمد شاكر سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان التشكيلي محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، درع التكريم للفنان فوزي مرسي، بحضور كوكبة من الفنانين والإعلاميين ومحبي فن الكاريكاتير.

وشهد فعاليات حفل الافتتاح حضور عدد من السفراء وممثلي الدول الأجنبية، بارت دي غروف سفير دولة بلجيكا، وميكولا نيهورني سفير أوكرانيا، وروبيرتو بيس سفير مالطا، وسوشيل كومار لامسال سفير نيبال، ومانويل خافيير روبيدو دياز سفير كوبا، ويو كياو تين شين سفير ميانمار، وتولان بندارا قائم بأعمال سفير سيربلانكا، والسيدة تيريزا سفاشكوفا رئيس المشاريع الثقافية التشيكية-المصرية، فولوديمير مارتينيوك مستشار سفارة أوكرانيا، السيد تواي توت تيت نائب سفير ميانمار.

يقام معرض مسابقة الكاريكاتير الدولية "كاريكاتونيس 2024" تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتضم محورين، الأول للكاريكاتير ويتناول موضوع "اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ"، والثانى عن البورتريه الكاريكاتيرى وموضوعه جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب.