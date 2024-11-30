لماذا ارتفعت الأسهم لمستويات قياسية عقب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية؟

ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية حيث راهن المستثمرون على ما قد تعنيه عودة "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض للاقتصاد والعالم، ليحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاع بنسبة 2.5% يوم الأربعاء (6 نوفمبر) مسجلًا أفضل أداء يومي له منذ ما يقرب من عامين وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1500 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3%.

قادت أسهم البنوك الكبرى الطريق وسط توقعات بأن تؤدي سياسات ترامب إلى نمو اقتصادي أقوى وتقليص عملية التنظيم، وقفز سعر سهم شركة تيسلا المملوكة لإيلون ماسك (المؤيد الصريح لترامب) بنسبة 14.75%، في حين ارتفعت عائدات الخزانة وسط مخاوف بشأن اقتراض الحكومة الأمريكية بشكل أكبر وارتفاع التضخم.

يرى مستثمرو وول ستريت أن سياسة ترامب ستكون أكثر ملاءمة لمصالح الأعمال وخاصة فيما يتعلق بخفض الضرائب واللوائح، كما رحب بعض المستثمرين بالسرعة التي حسمت بها هذه الانتخابات، بعد أن استمرت المنافسة الرئاسية في عام 2020 لأيام.

يحتضن المستثمرون بشكل خاص ما يسمى "تجارة ترامب"، حيث يشترون الأسهم والأصول الأخرى التي يتوقعون أن تحقق أداءً جيدًا في ظل رئاسة ترامب الثانية، خاصة بعد أن اشتكت الشركات مما تراه من لوائح مفرطة لأنشطتها من إدارة بايدن وتطبيقها القوي لقانون مكافحة الاحتكار، الآن من المتوقع أن يخفف ترامب هذه القيود.

سيسمح فوز ترامب السريع الى ارتفاع أسعار تداول الأسهم مما يسمح للشركات والمستثمرين باتخاذ قرارات الإنفاق والاستثمار المستقبلية بثقة أكبر.،كما تمنح سياساته المقترحة العديد من المستثمرين التصور بأن السياسات الصديقة للضرائب والصديقة للأعمال التجارية تلوح في الأفق.

ارتفعت أسعار البيتكوين والأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة بعد انتخاب رئيس وعد بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب"، لقد ضخت صناعة العملات المشفرة الأموال في انتخابات عام 2024 بما في ذلك حملة ترامب، وفي الوقت نفسه، أطلق ترامب وأبناؤه شركة للعملات المشفرة خلال الأشهر الماضية.

الأسواق لا تزال حذرة

على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي القوي نسبيًا سيستقبل إدارة ترامب القادمة، فإن مقترحات الرئيس المنتخب بشأن التجارة والهجرة والسياسة النقدية والمزيد سيكون لها تأثيرات غير مؤكدة، مما يجعل البعض في وول ستريت حذرين من التوقعات طويلة الأجل، وهناك العديد من الأحزاب المدنية متوترون وقلقون بشأن تعهدات ترامب بتسوية الحسابات وقلب السياسة الأمريكية.

ومع ذلك، يظل المستثمرون وقادة الشركات إلى حد كبير يركزون على أساسيات السوق وهو نمو الأرباح، الواقع أن تقديرات نمو الأرباح للعامين المقبلين والتي كانت مرتفعة بالفعل يجري ترقيتها من قِبَل بعض المحللين منذ الانتخابات، وبعيدا عن تحرير القيود التنظيمية، من المرجح أن تؤدي خطة ترامب لخفض الضرائب على الشركات إلى زيادة الأرباح التي تحتفظ بها معظم الشركات، والتي يمكن استخدامها لتمويل التوسعات وزيادة المدفوعات للمساهمين من خلال الأرباح أو عمليات إعادة الشراء.

وقال "جوزيف كوينلان" رئيس استراتيجية السوق في بنك أوف أميركا: "لقد حصلنا بالفعل على خلفية أرباح جيدة، وقد تحسنت الأمور"، ومع ذلك، فإن ارتفاع السوق ليس مدفوعا بالكامل بالسياسة، بل هو في بعض النواحي انعكاس لارتياح المستثمرين لأن نتائج الانتخابات واضحة، مما أدى إلى تجنب معركة طويلة الأمد.

التعريفات الجمركية

ومع ذلك، لا يزال هناك قدر مذهل من عدم اليقين مع عودة ترامب إلى منصبه، فقد حذر معظم خبراء الاقتصاد من أن التعريفات الجمركية الواسعة النطاق قد تؤدي في النهاية إلى إعادة إشعال التضخم الاستهلاكي والإضرار بأرباح الشركات، وربما تتسبب في حرب تجارية عالمية مزعزعة للاستقرار.

قال "صامويل رينز" الخبير الاقتصادي واستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك أوف أمريكا: إن التعريفات الجمركية قد تسرع الاستثمار في إعادة الوظائف من الخارج، وفي الوقت نفسه، قال أنه ليس لدينا أي فكرة عما سيتم تنفيذه، وبالتالي فإن ما نراه هو السيناريو الأقل سوءًا، ويتضمن هذا السيناريو تعريفات "تكتيكية" تهدف إلى استخراج شروط تجارية أكثر فائدة من النظراء العالميين.

إن فرض تعريفات جديدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف وتضييق هوامش الربح، بشكل عام، يمكن للشركات أن تختار بين: رفع الأسعار للحفاظ على هوامشها أثناء دفع ضرائب الاستيراد أو ترك الأسعار دون تغيير لتجنب خسارة مبيعات المستهلكين أو تصنيع سلعها في دول ذات تعريفات أقل أو بدون تعريفات، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الإنتاج سيصل إلى الولايات المتحدة، وتعلن الآن بعض الشركات بالفعل عن خطط لرفع الأسعار.

عدم اليقين بشأن الهجرة وسياسات الاحتياطي الفيدرالي

يعتقد أحد المحللين الاقتصاديين أن الاقتصاد الذي كان يزأر في السابق "فقد زخمه"، ومع ذلك، يرث ترامب مرة أخرى اقتصادا في حالة جيدة إلى حد ما، وفقا للمعايير التاريخية.

ويبدو أن العديد من المستثمرين قد خلصوا إلى أنه سيكون لديه الدافع للحفاظ عليه، إن هذا الزخم، إلى جانب ميل الرئيس المنتخب إلى المطالبة بالفضل في مكاسب سوق الأوراق المالية، من المرجح أن يثنيه عن القيام بأي شيء لزعزعة استقرار الأسواق أو الاقتصاد.

إن هذا الأمر معقد بسبب تعهد ترامب بالبدء في ترحيل ملايين المهاجرين في "اليوم الأول" من رئاسته، إن القيام بذلك من شأنه أن يهدد قوة العمل في العديد من القطاعات بالإضافة إلى دخول العديد من الأسر، قد يكون العديد من قادة الشركات سعداء برؤية المنظمين في إدارة بايدن يرحلون، لكن يلاحظ البعض أن المديرين التنفيذيين ربما يستبدلون صداعًا بآخر.

كما أكد الرئيس المنتخب أنه يجب أن يكون له رأي أكبر في أسعار الفائدة، ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في البنك الاحتياطي الفيدرالي إن هذا يهدد استقلال البنك المركزي، الذي لديه تفويض بتحديد الأسعار من أجل توجيه الاقتصاد نحو أقصى قدر من التشغيل واستقرار الأسعار على المدى الطويل.

ولكن رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" دافع عن البنك الاحتياطي واستقلاله في مؤتمر صحفي، ورد بـ "لا" عندما سئل عما إذا كان سيتنحى إذا طلب منه ترامب ذلك.

في حين أن نتيجة الانتخابات لن تؤثر على أي قرارات سياسية "قريب الأجل"، قال باول إن مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي كانوا على استعداد للرد على أي تغييرات في السياسة تزيد من مخاطر التضخم، من خلال خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ أو عدم خفضها على الإطلاق.

أسواق السندات تتعثر

على الرغم من الارتفاع الهائل يوم الأربعاء في أسواق الأسهم، فإن أسواق السندات تتفاعل بشكل أكثر سلبية مع فوز ترامب والعواقب المحتملة لبعض سياساته الاقتصادية.

إن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب من شأنها أن ترفع التكاليف على الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة ومن المرجح أن تدعو إلى الانتقام من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يؤدي برنامجه الاقتصادي الشامل بما في ذلك التخفيضات الضريبية المقترحة إلى توسيع العجز الفيدرالي، مما يضيف إلى تكاليف اقتراض الحكومة.

ارتفعت العائدات على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، والتي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، يقول أحد الخبراء أن هناك عنصر من القلق بشأن العجز المالي الذي يزيده ترامب خاصة مع اكتساح الجمهوريين للكونجرس.