زي النهارده.. المرأة الفرنسية تشارك في الانتخابات التشريعية 1919

تمر علينا السبت الموافق 30 نوفمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها :

في عام 1700 نشوب معركة نارفا في حرب الشمال العظمى بين الإمبراطورية السويدية وروسيا القيصرية.

وعام 1853 وقوع معركة سينوب البحرية بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية، والتي انتهت بتحطيم الأسطول العثماني، ضمن حرب القرم.

وعام 1854 حاكم مصر محمد سعيد باشا يمنح الفرنسي فرديناند دي لسبس امتياز حفر قناة السويس.

وعام 1919 المرأة في فرنسا تحصل على حق المشاركة في الانتخابات التشريعية.

وفى عام 1939 الاتحاد السوفيتي يغزو فنلندا التي أعلنت حيادها في النزاعات العالمية خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما عرف باسم حرب الشتاء.

وعام 1942 اندلاع معركة تاسافارونغا بين البحريتين الأمريكية واليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وعام 1962 انتخاب الدبلوماسي البورمي يو ثانت أمينًا عامًا للأمم المتحدة.

وفي عام 1965 أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يعين الشيخ جابر الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.

وعام 1967 استقلال اليمن الجنوبي برئاسة قحطان محمد الشعبي.

وعام 1970 الأمم المتحدة تصدر «القرار رقم 649» والذي نص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

إطلاق اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على اليمن الجنوبي.

وعام 1971 القوات الإيرانية تسيطر على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في الخليج العربي وتدعي ملكيتها.

وعام 1973 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة على هذه الجريمة.

وعام 1995 إعلان انتهاء عملية عاصفة الصحراء رسميًا.

وعام 1999 نواب مجلس الأمة الكويتي يصوتون ضد منح المرأة حق المشاركة في الانتخابات.

وعام 2004 - دوزير الأمن الوطني الأمريكي توم ريدج يستقيل من منصبه احتجاجًا على سياسات الرئيس جورج دبليو بوش.

وعام 2011 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يكلف وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد قبوله استقالة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بعد مطالبات من المعارضة بتغييره بعد أن اتهمته بالفساد.

وعام 2012 الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري تصادق بالإجماع على الدستور الجديد، وتقرر رفعه إلى الرئيس محمد مرسي تمهيدًا لدعوة الناخبين للاستفتاء عليه.

وعام 2015 افتتاح القمة الحادية والعشرين حول المناخ في باريس بحضور 195 دولة و158 رئيس دولة وحكومة، ما يجعل من هذه النسخة الأهم والأكبر بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعام 2018 -افتتاح قمة مجموعة العشرين الثانية عشرة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وهي أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها قارة أمريكا الجنوبية

وعام 2019 استقالة عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، من منصبه بعد احتجاجات شهدتها البلاد بسبب سوء الخدمات الأساسية والفساد.

وعام 2021 انطلاق النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 في قطر بمشاركة 16 منتخباً عربيًا.