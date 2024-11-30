مصادر سورية لـ"رويترز": الجماعات المسلحة تسيطر على محافظة إدلب

سيطرت الجماعات المسلحة على كامل محافظة إدلب بعد معارك مع القوات المسلحة السورية، بحسب ما أفادت مصادر سورية لـ"رويترز".

كما سيطرت الجماعات المسلحة على مدينتي مورك و اللطامنة بريف حماه الشمالي، بالإضافة إلي السيطرة على مطار كويرس العسكري شرقي حلب، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأيضاً سيطرت الجماعات المسلحة على كفرزيتا في ريف حماة الشمالي، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن الجماعات المسلحة تسيطر على 11 قرية بريف حماة، وفق ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.