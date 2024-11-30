محافظ الغربية يؤكد على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل محمد فتحي المستشار العسكري، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وسرعة.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالعمل على تحقيق رضا المواطنين من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات بشكل مستمر، إزالة كافة الإشغالات، خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية، وكذلك الشوارع الرئيسية والميادين، التعامل السريع مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء، ومبادرتي "صوتك مسموع" و"الغربية بتتغير بكم".

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الهامة، منها ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المتقدمين الراغبين في التصالح، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية، موجهاً الدعوة لأعضاء البرلمان للمشاركة في إخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين في أسرع وقت مع تكثيف المرور الميداني على المراكز التكنولوجية، وأكد المحافظ على استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن التصدي بحزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وناقش المجلس التنفيذي عددًا من الموضوعات والقرارات التنموية، حيث تم اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 16 قرية بمراكز السنطة، طنطا، قطور، وبسيون، بالإضافة إلى 40 عزبة تابعة لمراكز المحلة الكبرى، قطور، وطنطا.

اختتم الاجتماع بمناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور الجهات التنفيذية، لتسهيل اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها فورًا، بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز التنمية في المحافظة.