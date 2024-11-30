بحضور المحافظ.. قصور الثقافة بأسيوط تحتفل بالأطفال مرضى السكري| صور

شهد قصر ثقافة أسيوط، احتفالية فنية، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، احتفالا بأبطال مرضى السكري من الأطفال، تحت شعار "سكري صديقي"، جاءت في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

شهد الاحتفالية اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، د. مينا عماد، نائب المحافظ، ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وعدد من قيادات الثقافة والصحة والتأمين الصحي بالمحافظة.

وجه محافظ أسيوط، خلال كلمته، الشكر للقيادة السياسية لتكليفه بخدمة أهالي محافظة أسيوط الذين يعتز بهم كثيرا، منوها لأهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المصابين بالسكري وضرورة التكاتف المجتمعي لدعم الأطفال وأسرهم، بما يخلق بيئة إيجابية تساعدهم على مواجهة المرض بثقة وثبات.

وعبر دكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، عن سعادته للمشاركة في احتفالية أبطال السكري من الأطفال مقدما الشكر والتقدير للثقافة على التعاون الجدير بالثقة في كل عام، منوها لأهمية توفير فرصة لتقديم التقدير والدعم لهؤلاء الأطفال المميزين.

وأشار دكتور محمد علي رسلان، مدير عام فرع التأمين الصحي، إلى أن الأطفال المصابون بالسكري يواجهون تحديات يومية قد تكون صعبة، مثل مراقبة مستويات السكر، الالتزام بالحقن أو مضخات الأنسولين، واتباع نظام غذائي صحي، مؤكدا أنهم أبطال، لأنهم يثبتون أن التحديات لا يمكن أن تقف عائقا أمام حياتهم الطبيعية

وقد بدأت فعاليات الاحتفالية بعروض فنية للأطفال بساحة القصر قدمها فريق ابتسامة على أنغام الموسيقى، إلى جانب عروض مسرح عرائس للأطفال، وورش للرسم الحر، وأخرى للرسم على الوجوه، وعروض ماسكات العرائس، والبلياتشو.

وعلى مسرح قصر ثقافة أسيوط، استهلت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني، وقدمتها د. آية عبد القادر، ورحبت خلالها دكتور فاطمة إسماعيل، مدير التدريب بفرع التأمين الصحي ومنسق عام المبادرة بالحضور، موجهة الشكر والتقدير لكل من ساهم في رسم البهجة على وجوه الأطفال، مشيدة بجهود تنظيم الاحتفالية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التوعية بمرض السكري ودعم المصابين به، وخاصة الأطفال.

أعقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية في القطاع الطبي، وتطوير قطاع التأمين الصحي.

وعلى أنغام الموسيقى، شهدت الاحتفالية عرضا فنيا لفريق كورال أطفال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل بأسيوط، بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد، قدمت خلالها باقة من الأغاني الوطنية والطربية منها: "هنحب مين غيرها"، "يا أغلى اسم في الوجود"، سكتش "اتفضل قهوة"، "حبيبنا سيدنا النبي"، فقرة استعراضية "يا أبو زعيزع" وسط تفاعل كبير للحضور.

حضر الاحتفالية اللواء إسماعيل حسين، واللواء هشام المليجي مستشارا محافظ أسيوط، د. أحمد عثمان، نائب مدير فرع التأمين الصحي، د. مايكل يوسف، عضو النقابة العامة لأطباء مصر، علي المطيعي، مدير التسويق بفرع ثقافة أسيوط، صفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط. واختتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم الأطفال أبطال السكري.