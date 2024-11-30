البابا تواضروس الثاني: الكنيسة تعدنا لاستقبال ميلاد السيد المسيح

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، قداس تدشين كنيسة "أبي سيفين والأنبا مقار" بالتجمع الأول، وشا ركة في الصلاة عدد من اساقفة وكهنة وشمامسة الكنيسة.

وقال قداسة البابا تواضروس، خلال الكلمة التي القاها قداسته، إن الكنيسة تعدنا لاستقبال ميلاد السيد المسيح من خلال:

١- الصوم: الانتباه للنفس.

٢- القراءات الكتابية: تكشف لنا عن خطة الله من أجل خلاص الإنسان في آحاد كيهك.

٣- التسبيح: في كيهك نسهر ونسبح للعذراء مريم التي نسميها فخر جنسنا.

في الأصوام الكنسية الأربعة الكبرى (صوم الميلاد - الصوم الكبير - الرسل - العذراء) تغذي الكنيسة الجهاز الروحي للإنسان:

- الأذن

- العين

- الفم

- القلب

صوم الميلاد: صيانة الأذن الروحية:

- مثل الزارع (الأحد الثالث من شهر هاتور): "مَنْ لَهُ أُذُنَانِ لِلسَّمْعِ، فَلْيَسْمَعْ" (مت ١٣: ٩).

- الشاب الغني (الأحد الرابع من هاتور): لم يستطع أن يسمع دعوة السيد المسيح، "فَلَمَّا سَمِعَ الشَّابُّ الْكَلِمَةَ مَضَى حَزِينًا" (مت ١٩: ٢٢).

- السيدة العذراء (آحاد كيهك): كانت نموذجًا يحتذى في الاستماع والطاعة "فَقَالَتْ مَرْيَمُ: "هُوَذَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ" (لو ١: ٣٨).