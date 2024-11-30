"الفنون التشكيلية" يُعلن انطلاق الدورة السادسة لـ ترينالي مصر للطبعة الفنية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن انطلاق الدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية في 15 أبريل 2025، بقصر الفنون، وذلك تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وبهدة المناسبة دعا قطاع الفنون التشكيلية، فناني الطبعة الفنية من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الدولي المرموق، والذي يعزز الحوار الفني العالمي ويربط الثقافات.

وأكد القطاع أن آخر موعد للتقديم في الدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية هو 27 يناير لعام 2025، وإعلان الفنانين المقبولين سيكون يوم 13 فبراير 2025.

يشار الى أن اللجنة العليا للترينالي تتألف من الدكتور وليد قانوش (رئيسا)، وعضوية كل من: الدكتور مجدي عبدالعزيز البيلي، الدكتورة عزة محمد أبوا لسعود، الدكتور صلاح المليجي، الدكتور حمدي أبو المعاطي، الدكتور أحمد رجب صقر، الدكتور وائل عبد الصبور، الدكتور هاني الأشقر، الدكتورة سلوى حمدي، وأحمد كمال الدين (أمين اللجنة).