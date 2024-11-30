أمل الحناوي: لبنان تنفس الصعداء مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن لبنان تنفس الصعداء مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار على أراضيه منذ أيام قليلة لتهب نسائم السلام على بلاد الأرز من جديد وتصبح أصوات الاستقرار مرة أخرى في لؤلؤة الشرق بعد أكثر من 13 شهرًا من اعتداءات إسرائيلية غاشمة على الأراضي اللبنانية.

وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية خلفت الالاف الضحايا والجرحى من المدنيين ، مشيرة إلى أن مع دخول الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ منذ فجر الأربعاء الماضي برعاية أمريكية وفرنسية، أعتلت الساحة الإقليمية أجواء تفاؤل بالهدوء القادم في الشرق الأوسط، لكن هذا التفاؤل يملئه الحذر الشديد فتجارب لبنان السابقة مع إسرائيل افقدته الثقة في أي اتفاق مع تل ابيب.

وتابعت: «قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار خلال اليومين الماضيين»، لافتة إلى أن الجيش اللبناني أتهم إسرائيل صراحًة وعلنيًا بخروقات جوية واستهداف الأراضي اللبنانية معربًا عن قلقه بشأن الاتفاق الذي يضمن وقف النزاع لمدة شهرين.