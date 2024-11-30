اليابان تقدم معدات دفاعية لأربع دول في آسيا وأفريقيا

قررت الحكومة اليابانية تزويد أربع دول في قارتي آسيا وأفريقيا بالمعدات اللازمة لدعم عمليات المراقبة في إطار المبادرة الأمنية (مساعدات الأمن الرسمية)، والتي تستهدف تعزيز العلاقات الأمنية مع الدول التي تتشارك معها العقلية من خلال توفير المعدات الدفاعية والمواد الأخرى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت، أن الدول الأربع المستفيدة من المبادرة الأمنية للسنة المالية الحالية هي الفلبين وإندونيسيا ومنغوليا وجيبوتي، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم توفير المعدات للمساعدة في تحسين أنشطة المراقبة البحرية والجوية بهذه الدول.

وأضافت أن الحكومة اليابانية تأمل أن تساعد هذه المبادرة في تعزيز التعاون الأمني مع هذه الدول، كما تنظر في التوسع لتشمل دولا أخرى، خاصة في منطقة المحيط الهندي - الهادئ في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في شهر أبريل عام 2025.

وكانت اليابان قد وافقت في السنة المالية 2023، على تزويد كل من الفلبين وماليزيا وبنجلاديش وفيجي بأنظمة رادار ساحلية ومعدات أخرى.