القومي للإعاقة يناقش جهود الدولة لتضمين قضايا ذوي الاحتياجات في الاستراتيجيات الوطنية

يعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤتمره السنوي برعاية رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية" وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 2 ديسمبر.

يشارك في افتتاح المؤتمر عدد من الوزراء هم: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتورة، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبة عن معالي دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزير محمد جبران، وزير العمل.

من جانبها هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ذوي الإعاقة في مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي، مؤكدة على الدور الملموس الذي يقوم به المجلس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن مؤتمر المجلس السنوي يحمل هذا العام عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، ويشارك فيه بالحضور عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات العمل الأهلي والهيئات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء من المجالس الأخرى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين ونجوم الفن والدراما والرياضة، وعدد من سفراء الدول لدى مصر، كما يشارك في المؤتمر بالحضور السفيرة نبيله مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، و السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وممثلين عن مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن المؤتمر يشهد عقد جلسة نقاشية رئيسية بشأن جهود الدولة المصرية في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، يشارك فيها بالحديث والنقاش السادة الوزراء، وتتضمن عرض استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية و مشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، بأنه سيتم افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمصنعة بأيديهم، على هامش المؤتمر كنوع من التمكين الاقتصادي لهم ودمجهم في الحياة العامة، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يوافق 3 ديسمبر من كل عام وهو يوم عالمي خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية المجتمعية بحقوقهم.