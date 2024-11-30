المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات إطلاق حملة بأمان

شاركت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في فعاليات الماراثون الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة في اطار إطلاق حملة "بأمان"، وذلك في اطار حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الوزارات والجهات المختلفة ، وأولياء أمور الأطفال والأطفال المشاركين في الماراثون.

تهدف الحملة إلي تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بحماية الأطفال علي الانترنت من العنف والمخاطر الالكترونية.

وفي بداية كلمتها اكدت الدكتورة نسرين البغدادي على أهمية حملة "بأمان" التى تُسهم فى توفير بيئة آمنة لاطفال مصر، وتهدف إلى تعزيز حمايتهم من العنف والأخطار الإلكترونية على الإنترنت، مشيدة بجهود المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي خلال الفترة الماضية.

وأكدت نائبة رئيسة المجلس ان الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف ضدها ، والذى شهد إنجازات غير مسبوقة محلياً ودولياً على مدار عقد كامل بفضل وجود إِرادة سياسية أرست أسس قوية لتسريع وتيرة تمكين وحماية المرأة، فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، منها المادة "11" التي نصت على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

وفيما يتعلق بالعنف السيبراني ضد المرأة والفتاة، فقد أولت مصر اهتمامًا كبيرا به حيث تم إقرار أطر تشريعية لتوفير الحماية والردع ضد تلك الجرائم منها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"قانون تنظيم الاتصالات"، وأكدت أن العصر الحالي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية، مثمنة جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة .

كما أشارت نائبة رئيسة المجلس إلى الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات والذى تم اطلاقه ويحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، ويشمل برنامج «نورة»، والذى يستهدف الفتيات من سن 10-14 عاماً، حيث يسعى إلى تمكيــنهن عبر تزويدهــن بالمهــارات الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والرقميــة لمساعدتهن على اتخاذ خيارات أفضل، وتعزيز قدراتهن ليصبحن قـادرات علـى التعامـل بفعاليـة مـع متطلبـات الحياة اليوميـة وتحدياتها، وشجعت الأمهات الحاضرات علي ضرورة الاستماع لبناتهن في سن المراهقة حيث تحدث التغيرات النفسية والجسمانية ويحتجن إلي دعم أمهاتهن، كما أشارت إلي الخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة في حال تعرض طفلة لأي من أشكال العنف في الواقع أو علي الانترنت.

وقد تضمنت فعاليات الماراثون فقرات سباق ورياضة والعاب رياضية مختلفة للأطفال، وقد تم توزيع ميداليات على الأطفال الفائزين في الماراثون.