تشكيل مباراة زد وحرس الحدود في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة حرس الحدود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق زد، اليوم السبت، نظيره حرس الحدود على ملعب استاد السلام، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء.

يقود مصطفى زيكو تشكيل زد أمام حرس الحدود، رفقة شادي حسين ومصطفى سعد ميسي.

تشكيل زد لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد أشرف – محمد إسماعيل – مصطفى العش – سامح إبراهيم

خط الوسط: حمدي علاء – أحمد الصغيري - عبد الرحمن البانوبي

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي – شادي حسين – مصطفى زيكو.

وعلى الجانب الآخر، أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، التشكيل الأساسي الذي يواجه به زد.

يتواجد فوزي الحناوي أساسيًا في تشكيل حرس الحدود أمام زد، بجانب حارس الأهلي السابق محمود الزنفلي.

تشكيل حرس الحدود لمواجهة زد

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – كواسي إيسو

خط الوسط: محمد مصطفى – محمد أشرف – إيزي إيميكا – فوزي الحناوي

خط الهجوم: عمر فتحي – محمود أبو جودة – تريسور موفوسي

يحتل زد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز وفي رصيده نقطتين، بينما يتذيل حرس الحدود الترتيب بنقطة واحدة.