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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سام مرسي يقود إبستويتش تاون لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

سام مرسي
سام مرسي
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يستضيف فريق نوتنجهام فورست، نظيره إبستويتش تاون، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يسعى فيه كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهم  في جدول الترتيب. 

المباراة تعد اختبار حقيقي لقدرات إبستويتش، الذي يدخل المواجهة بتشكيل قوي بقيادة المصري سام مرسي.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: موريتش

خط الدفاع: توانزيبي، أوشيه، بورجيس، ديفيس

خط الوسط: سام مرسي ، كاجوست، هاتشينسون

خط الهجوم: تشابلين، سزمودكس، ديلاپ

البدلاء:

والتون، كلارك، تاونسند، لونجو، تايلور، بيرنز، برودهد، جي. كلارك، الحمادي
يأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نوتنجهام فورست في هذه المواجهة المهمة.

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