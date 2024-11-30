لليوم الثاني على التوالي.. استمرار "سوق اليوم الواحد" في الإسماعيلية

تابع اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، التزام العارضين بالتخفيضات المقررة وتوفير كافة السلع للمواطنين داخل السوق.

في إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين و استمرارًا لمبادرة سوق اليوم الواحد والتي أطلقها معالي رئيس الوزراء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة أسواق اليوم الواحد لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها.

و تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تم مد إقامة "سوق اليوم الواحد" المقام بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، لمدة يوم إضافي أخر، لإتاحة المعروضات المخفضة من المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، بالإضافة إلى كافة احتياجات المنزل للمواطنين بمدينة الإسماعيلية.

وحرص "أنيس" على التحدث مع المواطنين؛ للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، ومدى رضاهم عن مستوى المعروضات وأسعارها داخل سوق اليوم الواحد.

وكان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد افتتح أمس الجمعة "سوق اليوم الواحد"، بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وأعرب المواطنين عن سعادتهم بقرار محافظ الإسماعيلية بمد السوق لمدة يوم إضافي، مما أتاح لعدد أكبر من المواطنين الاستفادة من العروض والتي وصلت إلى أكثر من 30%، كما تم توفير كميات من البيض البلدي بسعر مخفض وصل إلى ١٢٠ جنيهًا لطبق البيض البلدي، وذلك استمرارًا لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مبادرة توفير البيض بأسعار تنافسية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

كما أكد "أكرم" على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى، التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر بالإسماعيلية، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

وأشار المحافظ إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

أوضح محافظ الإسماعيلية أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

واختتم "أكرم"، أتوجه بالشكر لكافة الجهات المعنية التي اشتركت في تنظيم السوق، سواء من المحليات أو المديريات الخدمية بالإسماعيلية.

ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن مد السوق ليوم إضافي أتاح العارضين عرض كميات أكبر لاستفادة عدد أكبر من المواطنين مؤكدة على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

وعلى هامش "سوق اليوم الواحد"، أُقيم معرضًا للمنتجات اليدوية والتراثية لمنصة "أيادي مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية، بجانب بيع منتجات يدوية من المنسوجات والكليم من مواد معاد تدويرها مرة أخرى بمصنع تدوير المخلفات بأبوبلح.