تعرف على تشكيل سيراميكا في مواجهة مودرن سبورت

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - أحمد هاني - أحمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا.