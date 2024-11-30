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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل سيراميكا في مواجهة مودرن سبورت

فريق سيراميكا
فريق سيراميكا
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - أحمد هاني - أحمد عابدين  - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا.

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