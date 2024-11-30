إسماعيل الشافعي يحافظ على منصبه رئيسا لاتحاد التنس الأرضي

نجح إسماعيل الشافعي في الحفاظ على منصبه رئيسا للاتحاد المصري للتنس الأرضي وذلك لدورة انتخابية جديدة خلال الفترة من 2024 حتى عام 2028.

وحصد إسماعيل الشافعي على 15 صوت فيما حصلت إسراء السنهوري على 3 أصوات.

ويضم الهيئات التي لها حق الانتخاب في الجمعية العمومية للتنس الأرضي 3 هيئات صوتين و13 هيئة صوت واحد.

يتم اختيار رئيس ونائب وأمين صندوق وسكرتير عام و 5 أعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد التنس الأرضي.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد التنس حضور 16 هيئة رياضية وهم: “الأهلي «صوتين»، الصيد «صوتين»، وادي دجلة «صوتين»، سبورتنج، هليوبوليس، المعادي، الجزيرة، سموحة، الزمالك، الشمس، الزهور، التوفيقية، ٦ أكتوبر، هيئة قناة السويس، جزيرة الورد، وطنطا الرياضي“.