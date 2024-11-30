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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجدي اللوزي يفوز برئاسة الاتحاد المصري للملاكمة

مجدي اللوزي
مجدي اللوزي
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فاز اللواء مجدي اللوزي برئاسة الاتحاد المصري للملاكمة لدورة انتخابية جديدة خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم السبت بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بهيئة استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وحصد اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة الأسبق بالقوات المسلحة 13 صوتًا فيما حصد الدكتور محمد عبد العزيز غنيم على 11 صوتًا.

وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة حضور 25 هيئة رياضية، وذلك بعد انسحاب نادي الشرقية للدخان، وهم: "الشمس، حدائق الأهرام، بهتيم، القناة، بورسعيد، بورفؤاد، ميت غمر، السنبلاوين، الترسانة، الجيزة، الإعلاميين، الجزيرة، سبورتنج كاسل، 23 يوليو، سكك حديد بالشرقية، سكك حديد بالغربية، اتحاد الشرطة، الأولمبي، طلائع الجيش، المؤسسة العسكرية بسموحة، المؤسسة العسكرية بالسويس، المؤسسة العسكرية بالهايكستب، المؤسسة العسكرية بالمنيا، المؤسسة العسكرية بأسيوط، المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية".

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