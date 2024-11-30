محافظ الشرقية يناقش مقترحات تنفيذ إنشاء محاور مرورية جديدة بمدن المحافظة

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماع مع اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل وحورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام والمهندس محمد صلاح رئيس قطاع المشروعات بمديرية الطرق والنقل وذلك لإستعراض ومناقشة مقترحات تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة بالمراكز والمدن لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية وذلك بمكتبه بالديوان العام .

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحسين الصورة البصرية أمام المسافرين.

وخلال الإجتماع تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بإنشاء محاور مرورية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ورصف شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية لتوسعتها والمساهمة في حل مشكلة التكدس المروري داخل المدن خاصة في أوقات الذروة .

وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة التأكد من توصيل كافة المرافق الحيوية بالشوارع والطرق التي ستشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة وذلك بالتنسيق مع إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام وذلك حفاظاً على المال العام.