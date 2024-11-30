غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري بالجيزة، مما يستلزم الغلق الكلي لمنزل الطريق الدائرى "القوس الغربى" المؤدي إلى ميدان الرماية بالإتجاه القادم من مناطق صفط اللبن – المريوطية)، وذلك لمدة 7 أيام إبتداءً من الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 30/11/2024، مما يستلزم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) وترغب بالسير بإتجاه المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية تقوم بإستكمال السير أعلى الطريق الدائرى فى إتجاه طريق الواحات ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات) فى إتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوي فى إتجاه ميدان الرماية.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.