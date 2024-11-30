حـماس: نطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى استخدام إسرائيل أسلحة تؤدى إلى تبخير الجثث

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا في شمال قطاع غزة تؤدي إلى تبخر الأجساد. حسب ماذكره المركز الفلسطينى للاعلام

وقالت الحركة -في بيان- إنه يتعين تمكين لجنة التحقيق من دخول شمالي القطاع والكشف عن طبيعة الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال وحقيقة ما يرتكبه من انتهاكات واسعة للقوانين الدولية بحق المدنيين العزل، مشيرة إلى أن العدوان المستمر على شمال قطاع غزة منذ 57 يوما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 3 آلاف وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين جلّهم من الأطفال والنساء